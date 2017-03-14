В Центре админуслуг теперь можно заказать загранпаспорт При управлении «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» начал свою работу отдел по оформлению паспортных документов.

Здесь можно подать документы на получение биометрических паспортов для выезда за границу и ID-карточек граждан Украины (последнее для жителей Ковпаковского района).

Сумы стали седьмым городом в Украине, который ввел предоставление этой государственной услуги при ЦПАУ. Это связано с соответствующими процессами децентрализации властных полномочий и передачи их органам местного самоуправления.

Под размещение отдела по оформлению паспортных документов выделили отдельное помещение на 1-м этаже ЦПАУ. На ремонтные работы направили из городского бюджета чуть более 100 тыс. грн.

Прием граждан сотрудниками отдела по оформлению паспортных документов будет происходить по электронной записи через терминал ЦПАУ. Посетителей будут обслуживать пять специалистов. Впрочем, как отметила начальник управления «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» Алла Стрижова, уже сейчас думают о расширении штата, так как у Центра насыщенный режим работы.

Стоимость услуг, сообщила руководительница ЦПАУ, определило государство. В случае оформления биометрического паспорта в течение 20 рабочих дней сумма административного сбора составляет 557 грн. 32 коп. (стоимость государственной услуги - 253 грн, стоимость бланка паспорта гражданина Украины для выезда за границу - 304 грн. 32 коп.). При срочном получении (в течение 7 рабочих дней) документа - 810 грн. 32 коп. (стоимость административной услуги - 506 грн, стоимость бланка - 304 грн. 32 копеек).