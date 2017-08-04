Ночью под Шосткой сгорел 6-квартирный дом

Об этом проинформировали в горрайотделе управления ГСЧС в Сумской области, пишет shostka.info.
С огнем боролись пожарные из Шостки, пос. Воронежа, с. Собич. Несмотря на их усилия, дом полностью сгорел. К счастью, никто из жильцов дома не пострадал.
По имеющейся информации, возгорание заметил мужчина, который ехал на работу. Он и предупредил жильцов. Причина пожара выясняется.
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