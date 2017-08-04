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Активисты просят НАПК проверить все данные декларации Терещенко, учитывая признание судом его вины в коррупции

Общественные активисты просят у главы НАПК Натальи Корчак проверить всю информацию в декларации мэра Мишеля Терещенко, которого суд признал коррупционером.

Общественные активисты просят у главы НАПК Натальи Корчак проверить всю информацию в декларации мэра Мишеля Терещенко, которого суд признал коррупционером. Соответствующее обращение они опубликовали у себя на сайте, сообщает Обозреватель. 

По информации активистов, мэр Глухова и его окружение причастно к целому ряду коррупционных схем.

"Суд города Глухова принял решение по делу сокрытия Мишелем Терещенко в своей декларации существенных изменений имущественного положения. Основываясь на результатах проведенного нами исследования, просим НАПК внимательно проверить налоговую декларацию господина Терещенко, поскольку мы уверены, что незадекларированные автомобили - это лишь незначительный эпизод в большой коррупционной деятельности мэра Глухова и его команды", - говорится в обращении активистов.

Они отмечают, что суд признал Терещенко виновным в уголовном преступлении.

"Мэр Глухова Терещенко, 06.03.2017 года приобрел право собственности на движимое имущество - иномарку общей стоимостью 385 320 грн., Которая превышает 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января 2017 года, не сообщила в десятидневный срок НАПК, что является совершением правонарушения, связанного с коррупцией", - заявляют активисты.

Также они готовы предоставить НАПК информацию собственных журналистских расследований для проверки деклараций Терещенко и его команды, отмечается в обращении к Корчак.

Как известно, в начале августа полиция составила протокол о совершении административного коррупционного правонарушения в мэры Глухова Сумской области. В конце августа Глуховский суд признал Терещенко виновным.

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