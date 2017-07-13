Мэр Сум похвастался одним новым троллейбусом На странице мэра Сум Александра Лысенко в фейсбуке появилось сообщение, что на дороги Сум выехали новые троллейбусы.

«Як і було обіцяно, до дня міста новенькі тролейбуси курсують містом.

А ви вже встигли покататись на новому #траліквтренді?» - говорится в сообщении.

Однако, как известно, до Сум доехал пока только один из четырех закупленных в этом году белорусских троллейбусов, на что и указал один из активистов, член общественной комиссии по транспорту Владимир Дворниченко: «Треба писати точніше. З сьогоднішнього дня один новенький тролейбус курсує містом. Саме так звітував директор КП Однорог учора на коміссіі».