Мэр Сум похвастался одним новым троллейбусом

«Як і було обіцяно, до дня міста новенькі тролейбуси курсують містом.
А ви вже встигли покататись на новому #траліквтренді?» - говорится в сообщении.
Однако, как известно, до Сум доехал пока только один из четырех закупленных в этом году белорусских троллейбусов, на что и указал один из активистов, член общественной комиссии по транспорту Владимир Дворниченко: «Треба писати точніше. З сьогоднішнього дня один новенький тролейбус курсує містом. Саме так звітував директор КП Однорог учора на коміссіі».
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