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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах на День города продлят движение общественного транспорта

2 сентября на День города время работы общественного транспорта будет продлена.

Об этом сообщили в отделе транспорта, связи и телекоммуникационных услуг.

Отдел обратился к перевозчикам с предложением продлить срок движения автобусов в обычном режиме.

Предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки через центр города, поддержали такое предложение и продлили время работы с 22.00 до 24.00.

В КП «Электроавтотранс» также сделали корректировки графика движения троллейбусов и автобусов.

Троллейбусы

Химгородок - Центральный Рынок

Время отправления (с конечной остановки)

22-40

23-10

Центральный Рынок - Роменская

время отправления

22-19

22-50

23-18

Центральный Рынок - Автовокзал

время отправления

22-10

23-10

Центральный Рынок - Ковпака

время отправления

22-10

22-48

23-30

23-48

Универмаг «Киев» - 12 мкр.

время отправления

22-20

23-15

23-53

Универмаг «Киев» - Химгородок

время отправления

22-17

23-20

23-45

00-30

ЦУМ - Аэропорт

время отправления

22-15

23-15

Центральный Рынок - Прокофьева

время отправления

22-05

23-05

Автобусы

Универмаг «Киев» - Басы

время отправления

22-30

22-45

23-20

23-40

ЦУМ - Аэропорт

время отправления

22-00

22-40

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