В Сумах на День города продлят движение общественного транспорта

Об этом сообщили в отделе транспорта, связи и телекоммуникационных услуг.
Отдел обратился к перевозчикам с предложением продлить срок движения автобусов в обычном режиме.
Предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки через центр города, поддержали такое предложение и продлили время работы с 22.00 до 24.00.
В КП «Электроавтотранс» также сделали корректировки графика движения троллейбусов и автобусов.
Троллейбусы
Химгородок - Центральный Рынок
Время отправления (с конечной остановки)
22-40
23-10
Центральный Рынок - Роменская
время отправления
22-19
22-50
23-18
Центральный Рынок - Автовокзал
время отправления
22-10
23-10
Центральный Рынок - Ковпака
время отправления
22-10
22-48
23-30
23-48
Универмаг «Киев» - 12 мкр.
время отправления
22-20
23-15
23-53
Универмаг «Киев» - Химгородок
время отправления
22-17
23-20
23-45
00-30
ЦУМ - Аэропорт
время отправления
22-15
23-15
Центральный Рынок - Прокофьева
время отправления
22-05
23-05
Автобусы
Универмаг «Киев» - Басы
время отправления
22-30
22-45
23-20
23-40
ЦУМ - Аэропорт
время отправления
22-00
22-40
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