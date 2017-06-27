В Сумах вандализировали новый памятный знак На второй день после установки знака «I♥SUMY» неизвестный обписал его маркером.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал сумчанин Дмитрий Тищенко, выложив фото. Напомним, подобным образом поиздевались в прошлом году над муралом с изображением певицы Джамалы.