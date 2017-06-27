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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах вандализировали новый памятный знак

На второй день после установки знака «I♥SUMY» неизвестный обписал его маркером.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал сумчанин Дмитрий Тищенко, выложив фото.

Напомним, подобным образом поиздевались в прошлом году над муралом с изображением певицы Джамалы.

Право Вандализм Я люблю Сумы

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«Тайна 7 сестер» Томми Виркола (Великобритания, Франция, Бельгия, США, 2017)
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«Терминатор 2: Судный день» Джеймс Кэмерон (США, Франция, 1991)
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«Малыш на драйве» Эдгар Райт (Великобритания, США, 2017)
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10-00 - 40 грн. 12-00 - 40 грн. 21-10 - 50 грн.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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