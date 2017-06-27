В Сумах вандализировали новый памятный знак

Об этом на своей странице в фейсбуке написал сумчанин Дмитрий Тищенко, выложив фото.
Напомним, подобным образом поиздевались в прошлом году над муралом с изображением певицы Джамалы.
На верхней террасе Покровского сквера неподалеку от фонтана сегодня, 31 августа, презентовали декоративную композицию «I love Sumy»....
Уличный указатель «вул. Героїв Сумщини» в Сумах зачеркнули черной краской....
Белопольская полиция установила личность человека, обокрала могилу на местном кладбище....
Сумским отделом Сумской местной прокуратуры поддержано государственное обвинение в уголовном производстве в отношении трех молодых людей, которые обвинялись в совершении...
Полиция открыла уголовное производство по факту повреждения памятников на могилах украинских бойцов....