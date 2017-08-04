Сумы отмечают День города (фоторепортаж)

В этом году совпали день основания города (первая суббота сентября) и годовщина освобождения Сум от нацистских захватчиков в 1943 году, поэтому праздничные мероприятия начались с почтения памяти воинов погибших в той и сегодняшней войнах.
Возложение цветов к памятному знаку Героям Небесной Сотни. Слева направо: Народный депутат Александр Сугоняко, заместитель губернатора Иван Боршош, мэр города Александр Лысенко и председатель облсовета Владимир Токарь.
Руководители города и области почтили память и возложили цветы к могилам воинов АТО на городском кладбище.
Мэр Александр Лысенко у могилы Сергея Табалы с его бабушкой Людмилой Шепотько.
Чиновники возложили цветы к братской могиле «Родина-Мать» и к могиле погибших польских воинов.
Мероприятия продолжились у мемориального комплекса «Вечная Слава».
Возле "Алеши" собрались ветераны и дети войны
Алесандр Лысенко поздравил собравшихся
После торжественного митинга собравшиеся возложили цветы к монументу Славы.
Завершил официальную часть мероприятия парад курсантов "Кадетского корпуса".
На Покровской площади сумчан встречали вполне "контактные скульптуры"
Арт-выставки
Можно было просто отдохнуть
Пройтись и проехаться
Парад муниципальной, военной техники и байкеров.
Вся техника учавствовавшая в параде остановилась на площади Независимости
Трогать можно было все
Спасатели при деле
Байкеры развлекали публику