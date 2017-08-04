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Олег Демьяненко
Олег Демьяненко
Сегодня 17:34563

Сумы отмечают День города (фоторепортаж)

Второго сентября в Сумах проходят мероприятия приуроченные ко Дню города и освобождению Сум от нацистских захватчиков

фото Олега Демьяненко

В этом году совпали день основания города (первая суббота сентября) и годовщина освобождения Сум от нацистских захватчиков в 1943 году, поэтому праздничные мероприятия начались с почтения памяти воинов погибших в той и сегодняшней войнах.

Возложение цветов к памятному знаку Героям Небесной Сотни. Слева направо: Народный депутат Александр Сугоняко, заместитель губернатора Иван Боршош, мэр города Александр Лысенко и председатель облсовета Владимир Токарь.

Руководители города и области почтили память и возложили цветы к могилам воинов АТО на городском кладбище.

Мэр Александр Лысенко у могилы Сергея Табалы с его бабушкой Людмилой Шепотько.

Чиновники возложили цветы к братской могиле «Родина-Мать» и к могиле погибших польских воинов.

Мероприятия продолжились у мемориального комплекса «Вечная Слава».

Возле "Алеши" собрались ветераны и дети войны

Алесандр Лысенко поздравил собравшихся

После торжественного митинга собравшиеся возложили цветы к монументу Славы.

Завершил официальную часть мероприятия парад курсантов "Кадетского корпуса".

Дети любят Сумы

На Покровской площади сумчан встречали вполне "контактные скульптуры"

Арт-выставки

Можно было просто отдохнуть

Пройтись и проехаться

Парад муниципальной, военной техники и байкеров.

Вся техника учавствовавшая в параде остановилась на площади Независимости

Трогать можно было все

Спасатели при деле

Байкеры развлекали публику

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