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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:51111

В Сумах накрыли 8 подпольных казино

Сегодня, 2 сентября, в Сумах правоохранители провели 12 обысков.

Об этом на своей странице в фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

«Сегодня, 02.09.17, прокурорами прокуратуры Сумской области и следователями СБУ в городе Сумы проведено 12 обысков, в частности в 8 игровых заведениях, офисе, автомобиле и квартирах соорганизатора игорного бизнеса и мастера компьютерного обеспечения игровых заведений. Во время указанных следственных действий обнаружено и изъято 197 игровых компьютеров, 210 тыс. грн, периферийные приборы. Кроме того, в Запорожье следователями проведено 2 обыска в квартирах лиц, управлявших игорным бизнесом, у злоумышленников изъято 1,5 тыс. долл., 50 тыс. грн. Всего изъято около 290 тыс. грн. Досудебное расследование по факту занятия игорным бизнесом продолжается», - написала она.

Право Игорный бизнес

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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