В Сумах накрыли 8 подпольных казино

Об этом на своей странице в фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.
«Сегодня, 02.09.17, прокурорами прокуратуры Сумской области и следователями СБУ в городе Сумы проведено 12 обысков, в частности в 8 игровых заведениях, офисе, автомобиле и квартирах соорганизатора игорного бизнеса и мастера компьютерного обеспечения игровых заведений. Во время указанных следственных действий обнаружено и изъято 197 игровых компьютеров, 210 тыс. грн, периферийные приборы. Кроме того, в Запорожье следователями проведено 2 обыска в квартирах лиц, управлявших игорным бизнесом, у злоумышленников изъято 1,5 тыс. долл., 50 тыс. грн. Всего изъято около 290 тыс. грн. Досудебное расследование по факту занятия игорным бизнесом продолжается», - написала она.
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