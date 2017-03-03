В Сумах накрыли 8 подпольных казино Сегодня, 2 сентября, в Сумах правоохранители провели 12 обысков.

Об этом на своей странице в фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

«Сегодня, 02.09.17, прокурорами прокуратуры Сумской области и следователями СБУ в городе Сумы проведено 12 обысков, в частности в 8 игровых заведениях, офисе, автомобиле и квартирах соорганизатора игорного бизнеса и мастера компьютерного обеспечения игровых заведений. Во время указанных следственных действий обнаружено и изъято 197 игровых компьютеров, 210 тыс. грн, периферийные приборы. Кроме того, в Запорожье следователями проведено 2 обыска в квартирах лиц, управлявших игорным бизнесом, у злоумышленников изъято 1,5 тыс. долл., 50 тыс. грн. Всего изъято около 290 тыс. грн. Досудебное расследование по факту занятия игорным бизнесом продолжается», - написала она.