В Сумах журналисты забили власти

В нем приняли участие 4 команды: «Депутаты» (Сумских городского и облсастного советов), «Фемида» (работников судов), «Горисполком» (работники Сумской мэрии) и журналисты.
В финале встретились журналисты и горисполкомовцы. Представители СМИ выиграли со счетом 3:1. Лучшим игроком турнира был назван Александр Комендант, забивший в финале два гола.
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