В Сумах журналисты забили власти Сегодня, 3 сентября, на поле ФЦ «Барса» состоялся «Владний турнір» по мини-футболу.

В нем приняли участие 4 команды: «Депутаты» (Сумских городского и облсастного советов), «Фемида» (работников судов), «Горисполком» (работники Сумской мэрии) и журналисты.

В финале встретились журналисты и горисполкомовцы. Представители СМИ выиграли со счетом 3:1. Лучшим игроком турнира был назван Александр Комендант, забивший в финале два гола.