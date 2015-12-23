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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:27175

Родители учеников Кадетского корпуса попросили мэра защитить Свидлова

Сегодня, 4 сентября, на аппаратное совещание в мэрии пришли несколько матерей учеников Кадетского корпуса.

Они попросили мэра Сум Александра Лысенко защитить руководителя учебного заведения Юрия Свидлова.

- Александр Николаевич, ситуация заставила обратиться к вам, - начала одна из женщин. – Это негативная информация вокруг нашего кадетского корпуса. Мы знаем, что кадетский корпус – это жемчужина нашего города, и в настоящее время его тупо уничтожают, нашу гордость топчут ногами словесно, пытаются и угрозами. Поэтому, я думаю, вы не безразличны к такому заведению, как наше. Наши дети там все крепкие спортивные ребята. И если закроется заведение, представляете: 600 человек спортивного телосложения, очень энергичные выйдут в город. Им нет здесь применения. Поэтому прошу поддержать наш кадетский корпус в лице генерала Свидлова Юрия Ивановича, чтобы наше заведение существовало и дальше, радовало город, чтобы вы гордились выпускниками нашего заведения. Они у нас и спортсмены, и умницы, защищают город как на олимпиадах, и математических, и биологических, и в спорте мы привозим золотые медали. Наш лице по Украине считается лучшим. Благодаря тому, что руководитель там Свидлов Юрий Иванович, мы пока что держимся. Десять лет он создавал это заведение, поддерживал, выпускал таких ребят, которыми мы можем гордиться. Сейчас 80% служат в военных частях, 150 человек в АТО. Поэтому лично вас просим в Министерство образования в поддержку нашего лицея и генерала. Если контракт не подпишут генералу, то можно сказать, что через два года это заведение существовать не будет. Артучилище в свое время уничтожили. Многие там и служили и учились, и дети у многих в кадетском корпусе учатся, поэтому надеемся на то, что вы поддержите. Не будьте равнодушны…

- Я попрошу вас написать письменно на мое имя и к депутатскому корпусу, - подытожил мэр.

Напомним, генерала Свидлова активисты обвиняли в махинациях с закупками, а также в том, что он сотрудничал с прежней властью регионалов.

Общество Кадетский корпус Юрий Свидлов

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