В Сумах снова обратят внимание на тротуарные пандусы

Тротуары, совмещенные с "велодорожкой" на ул. Герасима Кондратьева
Он поднял этот вопрос сегодня, 4 сентября, на аппаратном совещании.
- Я хотел бы обратить внимание на оборудовании е тротуарных пандусов, - начал он. – Мы с вами начали с центральной части нашего города. На ул. Соборная, где она заканчивается, выходит на центральный перекресток, там сделали два пандуса. Григорий Иванович (Яременко – директор департамента инфраструктуры – Ред.), нужно и с другой стороны – это раз. И во-вторых, пожалуйста, с управлением капитального строительства пообщайтесь, разделите полномочия: кто будет выполнять, чьи подрядные организации будут оборудовать тротуарные пандусы не только в центральной части города, но и по всему городу. Это и улица Харьковская, пожалуйста, и Лушпы. Не метровые, как раньше, а на всю ширину тротуара.
- Я считаю, это нецелесообразно, - поднялся директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера. – Я считаю, что полтора метра достаточно, чтобы выехать на коляске. Потому что на всю ширину тротуара это уже заезд для машин. Мы делаем разные, в зависимости от ситуации, от метра до двух. Например, на Кирова (Герасима Кондратьева – Ред.), мы делали практически на всю ширину. На СКД мы делали по метру. Этого вполне достаточно, потому что…
- Ну, в центре, нужно сделать с обоих сторон, потому что большой трафик, - перебил его мэр. – Возле универмага там метровый и просел уже, там вода стоит. Займитесь этим вопросом.
Напомним, два месяца назад А.Лысенко уже поручал сформировать спецбригаду, которая бы занималась исключительно съездами с тротуаров. Обещали, что она будет работать уже через неделю.
В Сумском национальном аграрном университете взялись обустраивать пандусы для инвалидов-колясочников....
На эти работы выделено 200 тысяч гривен, которые зависли в казначействе.... 1
Построить пандусы планируют, в частности, в подъездах жилых домов - там, где проживают инвалиды....
Городские власти отказываются строить пандус в доме №22 на проспекте Лушпы, в котором проживает инвалид-колясочник....