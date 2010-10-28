В Сумах снова обратят внимание на тротуарные пандусы Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение заняться обустройством тротуарных пандусов.

Он поднял этот вопрос сегодня, 4 сентября, на аппаратном совещании.

- Я хотел бы обратить внимание на оборудовании е тротуарных пандусов, - начал он. – Мы с вами начали с центральной части нашего города. На ул. Соборная, где она заканчивается, выходит на центральный перекресток, там сделали два пандуса. Григорий Иванович (Яременко – директор департамента инфраструктуры – Ред.), нужно и с другой стороны – это раз. И во-вторых, пожалуйста, с управлением капитального строительства пообщайтесь, разделите полномочия: кто будет выполнять, чьи подрядные организации будут оборудовать тротуарные пандусы не только в центральной части города, но и по всему городу. Это и улица Харьковская, пожалуйста, и Лушпы. Не метровые, как раньше, а на всю ширину тротуара.

- Я считаю, это нецелесообразно, - поднялся директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера. – Я считаю, что полтора метра достаточно, чтобы выехать на коляске. Потому что на всю ширину тротуара это уже заезд для машин. Мы делаем разные, в зависимости от ситуации, от метра до двух. Например, на Кирова (Герасима Кондратьева – Ред.), мы делали практически на всю ширину. На СКД мы делали по метру. Этого вполне достаточно, потому что…

- Ну, в центре, нужно сделать с обоих сторон, потому что большой трафик, - перебил его мэр. – Возле универмага там метровый и просел уже, там вода стоит. Займитесь этим вопросом.

Напомним, два месяца назад А.Лысенко уже поручал сформировать спецбригаду, которая бы занималась исключительно съездами с тротуаров. Обещали, что она будет работать уже через неделю.