«Сумы» всплыли с последнего места Новый главный тренер Богдан Есып дебютировал с победы.

3 сентября, в Винниках, прошла игра 10-го тура первенства Украины по футболу в первой лиге между местным «Рухом» и ПФК «Сумы».

Дебютанты первой лиги больше владели мячом, чаще атаковали, однако эффективней в передней линии были гости. Фактически «Сумы» забили первым же своим ударом в створ уже во втором тайме. На 51-ой минуте успех принес коллективный отбор на чужой половине поля, пошла атака левым краем с прострелом в центр штрафной, где Ямполь опередил Бидловского и пробил в рамку.

У хозяев многое не получалось в атаке, но главное, что не удалось забить. Апофеозом всех неудач винниковцев стало удаление Козловского за отмашку в центре поля.

«Горожане» догнали винниковский коллектив и теперь делят с ними 14-15 места. Следующим соперником сумчан станет «Горняк-Спорт».