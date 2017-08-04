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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:0959

«Сумы» всплыли с последнего места

Новый главный тренер Богдан Есып дебютировал с победы.

3 сентября, в Винниках, прошла игра 10-го тура первенства Украины по футболу в первой лиге между местным «Рухом» и ПФК «Сумы».

Дебютанты первой лиги больше владели мячом, чаще атаковали, однако эффективней в передней линии были гости. Фактически «Сумы» забили первым же своим ударом в створ уже во втором тайме. На 51-ой минуте успех принес коллективный отбор на чужой половине поля, пошла атака левым краем с прострелом в центр штрафной, где Ямполь опередил Бидловского и пробил в рамку.

У хозяев многое не получалось в атаке, но главное, что не удалось забить. Апофеозом всех неудач винниковцев стало удаление Козловского за отмашку в центре поля.

«Горожане» догнали винниковский коллектив и теперь делят с ними 14-15 места. Следующим соперником сумчан станет «Горняк-Спорт».

Спорт ПФК «Сумы» Футбол

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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