«Сумы» всплыли с последнего места

3 сентября, в Винниках, прошла игра 10-го тура первенства Украины по футболу в первой лиге между местным «Рухом» и ПФК «Сумы».
Дебютанты первой лиги больше владели мячом, чаще атаковали, однако эффективней в передней линии были гости. Фактически «Сумы» забили первым же своим ударом в створ уже во втором тайме. На 51-ой минуте успех принес коллективный отбор на чужой половине поля, пошла атака левым краем с прострелом в центр штрафной, где Ямполь опередил Бидловского и пробил в рамку.
У хозяев многое не получалось в атаке, но главное, что не удалось забить. Апофеозом всех неудач винниковцев стало удаление Козловского за отмашку в центре поля.
«Горожане» догнали винниковский коллектив и теперь делят с ними 14-15 места. Следующим соперником сумчан станет «Горняк-Спорт».
Новым главным тренером ПФК «Сумы» стал Богдан Есып....
После матча девятого тура Первой лиги «Сумы» — «Полтава» (0:4) наставник хозяев Илья Близнюк объявил о своей отставке....
Сегодня, 30 августа, в матче 9-го тура первой лиги ахтырчане принимали «Рух» из Винников....
«Полтава» разгромила «Сумы» на «Юбилейном»....
Сегодня, 30 августа, ПФК «Сумы» сыграет с ФК «Полтава»....