2018 года станет в Сумах годом тротуаров Такой анонс сделал сегодня, 4 сентября, на аппаратном совещании мэр Сум Александр Лысенко.

- Сразу после Дня города, это было бы символично, я хотел бы объявить годом ремонта тротуаров, - начал он. – Мы начали эту работу еще в прошлом году, в этом увеличили, а в следующем еще больше нарастить объемы. В следующем году мы должны сделать Ильинскую, Петропавловскую, центральную историческую часть города. На Герасима Кондратьева мы сделали, теперь поворот на 20 лет Победы, проект уже находиться на экспертизе. Дальше Петропавловская до центральной части. Решайте, капитальным или текущим ремонтом. Начинайте эту работу, потому что через месяц бюджет уже будет сформирован.