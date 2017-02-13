2018 года станет в Сумах годом тротуаров

- Сразу после Дня города, это было бы символично, я хотел бы объявить годом ремонта тротуаров, - начал он. – Мы начали эту работу еще в прошлом году, в этом увеличили, а в следующем еще больше нарастить объемы. В следующем году мы должны сделать Ильинскую, Петропавловскую, центральную историческую часть города. На Герасима Кондратьева мы сделали, теперь поворот на 20 лет Победы, проект уже находиться на экспертизе. Дальше Петропавловская до центральной части. Решайте, капитальным или текущим ремонтом. Начинайте эту работу, потому что через месяц бюджет уже будет сформирован.
Подрядчик реконструкции тротуаров на ул. Прокофьева сорвал положенный несколько лет назад асфальт возле ТЦ «Европорт»....
В Сумах обещают отремонтировать подъезды и подходы к школам № 9, 13, 15 и 20....
В Сумах идет работу по замощению тротуаров плиткой по объектам....
Мэр Сум Александр Лысенко поставил условие подчиненным о начале работ по обустройству тротуаров на ул. Набережная р. Стрелка....
Мэр Сум решил запретил директору гордепартамента инфраструктуры Григорию Яременко и своему заму Александру Журбе ездить на работу на авто....