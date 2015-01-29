Городские власти планируют капитально отремонтировать символ города

- После празднования Дня города теперь можно браться за капитальный ремонт Альтанки, - начал он. – Мы не начинали эти работы, потому что могли не успеть. Я прошу сделать проект и получить все разрешительные документы, это же памятка архитектуры. За зиму сделайте всю бумажную работу, чтобы в конце февраля начать работы. Я думаю, за три месяца, или хотя бы до следующего Дня города сделать. Найти подрядную организацию с опытом работы. Чтобы обновить символ города.
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