Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:43284

Городские власти планируют капитально отремонтировать символ города

Этот вопрос сегодня, 4 сентября, на аппаратном совещании в мэрии поднял мэр Сум Александр Лысенко.

- После празднования Дня города теперь можно браться за капитальный ремонт Альтанки, - начал он. – Мы не начинали эти работы, потому что могли не успеть. Я прошу сделать проект и получить все разрешительные документы, это же памятка архитектуры. За зиму сделайте всю бумажную работу, чтобы в конце февраля начать работы. Я думаю, за три месяца, или хотя бы до следующего Дня города сделать. Найти подрядную организацию с опытом работы. Чтобы обновить символ города.

Общество Альтанка

По тематике

20.06.2016 08:03

В Сумах отреставрируют Альтанку?

Мэр Сум Александр Лысенко отреагировал на критику горожан относительно запущенного состояния символа города - Альтанки в сквере Харитоненко....

В Сумах выступит Piano Extremist
16.12.2015 11:49

В Сумах выступит Piano Extremist

20 декабря в Сумах впервые выступит пианист, ставший известным благодаря игре на баррикадах во время Майдана и получил имя Piano...

В Сумах появилась еще одна Альтанка
01.09.2015 10:37

В Сумах появилась еще одна Альтанка

31 августа на территории Сумского НАУ состоялось торжественное открытие кованой беседки, строительство которой продолжалось несколько месяцев....

В Сумах примарафетят Альтанку ко Дню города
27.08.2015 15:25

В Сумах примарафетят Альтанку ко Дню города

Сегодня, 27 августа, сотрудники КП «Зеленстрой» начали текущий ремонт Альтанки....

29.01.2015 11:41

В Сумах готовятся рекордно выложить символ города

30 января "Агенція промоції "Суми" планирует установить рекорд по выкладыванию изображения Альтанки из 3047 фотографий (селфи) сумчан....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Оно приходит ночью» Трей Эдвард Шульц (США, 2017)
«Оно приходит ночью» Трей Эдвард Шульц (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 21:20 23:05
«Уровень чёрного» Эрик Гуильон (Украина, 2017)
«Уровень чёрного» Эрик Гуильон (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:45
«Призраки Исмаэля» Арно Деплешен (Франция, 2017)
«Призраки Исмаэля» Арно Деплешен (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:35
«Тайна 7 сестер» Томми Виркола (Великобритания, Франция, Бельгия, США, 2017)
«Тайна 7 сестер» Томми Виркола (Великобритания, Франция, Бельгия, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 11:00 13:20 15:40 18:00 20:20
«DZIDZIO Контрабас» Олег Борщевский (Украина, 2017)
«DZIDZIO Контрабас» Олег Борщевский (Украина, 2017)
Кино Космос
17:00 – 45 грн. 18:45– 50 грн. 20:30– 50 грн.
«Терминатор 2: Судный день» Джеймс Кэмерон (США, Франция, 1991)
«Терминатор 2: Судный день» Джеймс Кэмерон (США, Франция, 1991)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 21:30
«Малыш на драйве» Эдгар Райт (Великобритания, США, 2017)
«Малыш на драйве» Эдгар Райт (Великобритания, США, 2017)
Кино Дружба
10-00 - 40 грн. 12-00 - 40 грн. 21-10 - 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.