«Горняк-Спорт» и «Нефтяник» голов не забивали 3 сентября в Горишних Плавнях встречались «Горняк-Спорт» и ахтырский «Нефтяник-Укрнефть».

За редкими отрезками на поле шла равная игра, поэтому итоговый результат можно считать закономерным. Обоим командам не откажешь в желании, однако подводила игра в нападении, где не хватало остроты, - 0:0. Обе команды имеют по 10 очков и делят 10-11-е места.

Следующим соперником «горняков» станут «Сумы», а «нефтяники» дома встретятся с «Десной».