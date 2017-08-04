«Горняк-Спорт» и «Нефтяник» голов не забивали

За редкими отрезками на поле шла равная игра, поэтому итоговый результат можно считать закономерным. Обоим командам не откажешь в желании, однако подводила игра в нападении, где не хватало остроты, - 0:0. Обе команды имеют по 10 очков и делят 10-11-е места.
Следующим соперником «горняков» станут «Сумы», а «нефтяники» дома встретятся с «Десной».
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