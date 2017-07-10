Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

Сообщений с признаками криминального правонарушения было принято 68 (64), из них раскрыты – 30 (43), а именно: 1 ограбление, 6 краж, 4 мошенничества, 1 хулиганство, выявлены 15 фактов незаконного оборота наркотиков, а также 1 факт незаконного обращения с оружием. Раскрыты 9 преступлений из числа совершенных ранее.
Также за прошлую неделю составлен 86 (58) протокол об административных правонарушениях. Из них: нарушение правил благоустройства – 4, нарушение антиалкогольного законодательства – 18, курение в неустановленных местах – 29, насилие в семье – 8, самогоноварение – 4.
Также за неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1254 (1727) вызовов и заданий. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 399 (335) админматериалов, из них 26 (21) – за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По линии общественной безопасности составлено 134 админматериалов. Кроме того, задержаны 31 (25) преступник, раскрыты по горячих следах 24 (29) преступлений.
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По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1450 заявлений и сообщений....
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По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1504 заявлений и сообщений (за прошлую неделю 1616)....