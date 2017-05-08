В Сумах депутат разбил витрину Депутат Сумского горсовета Владимир Чепик отличился во время гуляний на День города.

Ситуацию обсуждали сегодня, 4 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Что за инцидент произошел вчера или позавчера на День города? – спросил представителя патрульной полиции мэр Сум Александр Лысенко.

- Вы про витрину? – уточнил тот. – Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ситуация была: лавочкой разбил витрину. Вызвали полицию, приехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала данный факт.

- Так это депутат был?

- Так точно. Чепик. У него были признаки опьянения, но он отказался от освидетельствования.

- Нормально, - подытожил мэр. – Нужно секретарю горсовета провести с депутатами какое-то обучение. Депутатский мандат не дает никаких привилегий.