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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:30663

В Сумах депутат разбил витрину

Депутат Сумского горсовета Владимир Чепик отличился во время гуляний на День города.

Ситуацию обсуждали сегодня, 4 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Что за инцидент произошел вчера или позавчера на День города? – спросил представителя патрульной полиции мэр Сум Александр Лысенко.

- Вы про витрину? – уточнил тот. – Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ситуация была: лавочкой разбил витрину. Вызвали полицию, приехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала данный факт.

- Так это депутат был?

- Так точно. Чепик. У него были признаки опьянения, но он отказался от освидетельствования.

- Нормально, - подытожил мэр. – Нужно секретарю горсовета провести с депутатами какое-то обучение. Депутатский мандат не дает никаких привилегий.

Право Владимир Чепик Хулиганство

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