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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:4270

В Сумах наркоман пытался убежать от патрульных

В Сумах патрульные задержали мужчину с веществом, похожим на наркотическое.

Патрулируя гаражный кооператив на улице Герасима Кондратьева, патрульные заметили раздраженного человека, который, увидев служебный автомобиль, бросился наутек.

Убегая, мужчина выбросил из кармана бумажный сверток, в котором, как выяснилось позже, находилась вещество растительного происхождения, похожее на наркотическое. Инспекторы догнали и задержали 20-летнего гражданина. Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

В дальнейшем, в кармане его одежды, также была обнаружена то же вещество, что и в свертке.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.

Право Наркотики

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