Центр Сум и Барановка будут без воды КП «Горводоканал» сообщает об отключении Лучанского водозабора.

Для проведения аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 600 мм на территории Лучанского водозабора в ночь с 4 на 5 сентября будет приостановлена работа Лучанской насосной станции.

Водозабор не будет работать с 22:00 до 5:00. В это время воды не будет в домах по пр. Шевченко, ул. Ремесленная, ул. Металлургов, ул. Труда, ул. Горького, ул. Супруна, ул. Новоместенская, ул. Леваневского, ул.Троицкая, ул. Псельская, ул. Привокзальная, ул. Бельгийская, ул. Семьи Линтваревых и урочища Барановка.