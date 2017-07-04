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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:06150

Центр Сум и Барановка будут без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении Лучанского водозабора.

Для проведения аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 600 мм на территории Лучанского водозабора в ночь с 4 на 5 сентября будет приостановлена работа Лучанской насосной станции.

Водозабор не будет работать с 22:00 до 5:00. В это время воды не будет в домах по пр. Шевченко, ул. Ремесленная, ул. Металлургов, ул. Труда, ул. Горького, ул. Супруна, ул. Новоместенская, ул. Леваневского, ул.Троицкая, ул. Псельская, ул. Привокзальная, ул. Бельгийская, ул. Семьи Линтваревых и урочища Барановка.

Общество Отключение воды

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