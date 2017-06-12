В Сумах делают тротуары «тяп-ляп» Мэр Сум Александр Лысенко не доволен качеством выполнения ремонтов тротуаров.

Он поднял этот вопрос сегодня, 4 сентября, во время аппаратного совещания.

- Григорий Иванович, самое главное в вашей работе – это качество выполнения работ, - обратился он к директору департамента инфраструктуры г-ну Яременко. – Сейчас только по 6 или 7 тротуарным объектам ведутся работы. Это очень хорошо, но если выехать, посмотреть на то, как делаются эти работы, такое чувство, что подрядная организация хочет побыстрее закончить, получить деньги, и до свидания. И мы их больше не увидим. По некоторым объектам хочется сделать портрет человека, поставить на этом объекте – вот это директор того предприятия, которое вот это сделало. Ну, понимаете, какое у нас использование бюджетных средств громады.

- Эти предприятия никуда не исчезнут, - парировал чиновник. – После того, как они закончат работы, будет проведено обследование. Мы не платим, пока все не будет завершено. По каждом договору есть гарантийный срок – на протяжении двух лет все повреждения или деформации будут устранены.

- Какие два года? – возмутился первый заммэра Сум Владимир Войтенко. – Шилов, у тебя сколько?

- Десять, - ответил начальник горуправления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов.

- Какие два?

- Это во-первых, а во-вторых, сквер возле МакДональдса? Там уже работы завершены? Нет? Посмотрите там, и досточка какая-то там отваливается. И уровень газона нужно сделать ниже поребрика, а то во время дождей вся земля будет на тротуарах.

- Там работы продолжаются, но уже в четверг там кто-то пытался сломать лавочку, - оправдывался чиновник. - В пятницу все было исправлено. Столбики освещения пытались расшатать.

- Когда закончат, давайте проконтролируем. Я выеду сам с советниками, с директором «Зеленстроя», которой будет за ним смотреть, посмотрим, что получится, - подытожил мэр.