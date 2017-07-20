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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:2981

В Сумах водитель без прав напился водки прямо перед остановившими его копами

В Сумах патрульные составили админматериалы на мужчину, который, не дождавшись освидетельствования, выпил водки.

Ночью, патрулируя проспект Курский, экипаж патрульных заметил автомобиль Mercedes-Benz Vito, который двигался без включенного света фар. Полицейские остановили указанный автомобиль.

За рулем находился 35-летний мужчина, который имел признаки алкогольного опьянения, зато у него не было никаких документов, которые должен иметь при себе водитель транспортного средства.

По имеющимся базами, инспекторы установили, что он вообще не получал водительского удостоверения. Полицейские предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотестера, на что он согласился.

Инспекторы начали составлять админматериалы за управление без водительского и остановили граждан, чтобы привлечь их в качестве свидетелей для проведения освидетельствования на состояние опьянения, но времени не терял и сам водитель. Он взял у своего знакомого бутылку водки и начал ее употреблять. Приняв алкоголь, он сообщил, что пил уже после остановки. Также он сказал, что пройдет освидетельствование в медицинском учреждении. Там у него зафиксировали 2,27 промилле алкоголя, что более чем в 11 раз превышает допустимую норму.

Патрульные составили на него админматериалы по ч.2 статьи 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) и ч.4 статьи 130 (применение водителем алкоголя после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, к проведению медицинского осмотра с целью установления состояния опьянения) КоАП.

Право Пьяный за рулем

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