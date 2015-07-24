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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:55115

В Сумах хотят сделать коммунальный маршрут на Тополю

Вместо 8-го маршрута, которым занимается частный перевозчик, городские власти собираются открыть коммунальный маршрут.

Такие планы озвучил сегодня, 4 сентября, на аппаратном совещании мэр Сум Александр Лысенко в ответ на просьбу жителей ул. Тополянская, пришедших на совещание. Они рассказали, что после ремонтных работ по водопроводу подрядчики не сделали благоустройство, поэтому детям приходится ходить в школу в резиновых сапогах по грязи. Они попросили сделать там нормальный тротуар. Кроме того, пустить 8-ую маршрутку через рынок, так как много детей, которые добираются до 12-ой школы, вынуждены идти аж о остановки «Героев Чернобыля». Ну и традиционно малое количество транспорта.

На это мэр пообещал забрать у частного перевозчика маршрут, так как он ему не выгоден и открыть коммунальный, куда поставить новые автобусы. Что касается тротуара, дал поручение начальнику управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталию Шилову разобраться на месте.

Общество Коммунальный транспорт Тополянская

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