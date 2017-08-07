В Сумах поймали карточного вора

«Он закрыл лицо и камеру банкомата, вероятно хочет снять чужие средства», - такое сообщение получили сумские патрульные, патрулируя улицу Ярослава Мудрого. К инспекторам обратился сознательный гражданин, который сообщил, что на улице Шевченко видел, как неизвестный мужчина, закрыв лицо и камеру банкомата, пытается снять средства.
Полицейские последовали в направлении банкомата, где действительно обнаружили этого человека. Он действительно, накинув капюшон, прикрывал лицо рукой, а другой периодически закрывал камеру терминала. Во время общения со стражами порядка мужчина нервничал и путался в показаниях. Впоследствии, он объяснил, что нашел карты и решил попробовать счастье, сняв с них средства. Не имея PIN-кодов, гражданин пытался наугад угадать верный пароль, чтобы в случае удачи его не нашли, закрывал камеру и лицо.
Инспекторы доставили его в сумское отделение полиции, где передали следователям. Сейчас проводится проверка.
Патрульная полиция Сум обращается к гражданам с просьбой не писать на карточке или не класть рядом с карточкой бумажку с PIN-кодом, ведь в случае их потери, вы можете потерять и деньги, которые на них хранятся.
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