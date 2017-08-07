На 1 сентября возле школы задержали наркомана

Во время празднования Дня знаний на территории одной из школ патрульные обеспечивали общественный порядок. Полицейские заметили 2 подозрительных граждан у школьного входа. Когда патрульные двинулись к ним, мужчины резко бросились в противоположном направлении.
Инспекторы патрульной полиции догнали их. Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили вещество, похожее на наркотическое и устройство - возможно, для его применения.
Почти 5 месяцев назад патрульные уже задерживали одного из этих мужчин с вероятно наркотическим веществом, но тогда его количество было значительно больше.
Мужчина пояснил, что вместе с другом пришел в школу, чтобы поддержать свою сестру, которая здесь учится. Правоохранители вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Дело передали следователям.
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