В Сумах приоткрыли фонтан «Европейский»

КП «Горсвет» продолжит ремонтировать фонтан «Европейский», чтобы он радовал как сумчан, так и гостей города. Директор коммунального предприятия Эдуард Велитченко рассказал, что фонтан поработает еще неделю. После его снова выключат и продолжат ремонтные работы.
По его словам, чтобы фонтан заработал, специалисты КП «Горсвет» заменили в нем трубы, краны, которые за время четырехлетнего перерыва в работе испортились. Чтобы увеличить напор воды, были заменены также и форсунки. Для плавного запуска двигателя поменяли частотники.
Во время проведения этих работ были обнаружены другие проблемы, устранением которых и займутся в ближайшее время. Уже на следующей неделе из фонтана сольют воду, чтобы провести работы по гидроизоляции, замене фундамента. После завершения всех технических работ КП «Горсвет» обустроит фонтан подсветкой, которая должна придать еще большей красоты обновленному фонтану.
Всего на ремонт фонтана «Европейский» из городской казны было выделено около 530 тыс. грн.
Напомним, последний раз он работал в сентябре 2013 года, что было приурочено к возможному подписанию ассоциации с ЕС еще президентом Януковичем.
КП «Горсвет» взяло на баланс и обслуживание еще два городских фонтана....
11 мая рабочая группа проверила фонтан «Европейский», торжественно открытый на день города в 2013 году и тогда же забытый почти...
В Сумах продолжают решать дальнейшую судьбу подземного перехода по ул. Героев Сталинграда, фонтанов «Европейский» и фонтана на нижней террасе Покровского...
Городские власти дали две недели на включение фонтана «Европейский» и на нижней террасе Покровского сквера....
На сессии горсовета 30 января депутаты переименовали фонтан «Дружбы народов» в фонтан «Европейский».... 2