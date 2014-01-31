В Сумах приоткрыли фонтан «Европейский» Фонтан «Европейский на ул. Героев Сумщины заработал накануне Дня города, но проработает пока только неделю.

КП «Горсвет» продолжит ремонтировать фонтан «Европейский», чтобы он радовал как сумчан, так и гостей города. Директор коммунального предприятия Эдуард Велитченко рассказал, что фонтан поработает еще неделю. После его снова выключат и продолжат ремонтные работы.

По его словам, чтобы фонтан заработал, специалисты КП «Горсвет» заменили в нем трубы, краны, которые за время четырехлетнего перерыва в работе испортились. Чтобы увеличить напор воды, были заменены также и форсунки. Для плавного запуска двигателя поменяли частотники.

Во время проведения этих работ были обнаружены другие проблемы, устранением которых и займутся в ближайшее время. Уже на следующей неделе из фонтана сольют воду, чтобы провести работы по гидроизоляции, замене фундамента. После завершения всех технических работ КП «Горсвет» обустроит фонтан подсветкой, которая должна придать еще большей красоты обновленному фонтану.

Всего на ремонт фонтана «Европейский» из городской казны было выделено около 530 тыс. грн.

Напомним, последний раз он работал в сентябре 2013 года, что было приурочено к возможному подписанию ассоциации с ЕС еще президентом Януковичем.