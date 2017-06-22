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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:4266

Сумчане оплатили более 2 миллиардов налогов в бюджет

За восемь месяцев текущего года в Сводный бюджет Украины плательщиками, которые обслуживаются в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, уплачено 2,113 миллиарда гривен налогов, сборов и других налоговых платежей.

В Государственный бюджет поступило 855,2 млн грн. В частности, в разрезе основных бюджетонаполняющих налогов, бюджет получил:

- налога на добавленную стоимость – 366,3 млн грн;

- военного сбора – 82,8 млн грн;

- налога на прибыль – 86,1 млн грн.

В местный бюджет было направлено 1,3 млрд грн, в том числе: налога на доходы физических лиц поступило в сумме 837 млн грн, земельного налога – 174,6 млн грн, единого налога - 146 млн грн, налога на недвижимость – 6,7 млн грн, транспортного налога – 0,9 млн грн.

На социальные гарантии и социальную защиту населения направлено 1,03 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Общество Налоги

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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