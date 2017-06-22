Сумчане оплатили более 2 миллиардов налогов в бюджет

В Государственный бюджет поступило 855,2 млн грн. В частности, в разрезе основных бюджетонаполняющих налогов, бюджет получил:
- налога на добавленную стоимость – 366,3 млн грн;
- военного сбора – 82,8 млн грн;
- налога на прибыль – 86,1 млн грн.
В местный бюджет было направлено 1,3 млрд грн, в том числе: налога на доходы физических лиц поступило в сумме 837 млн грн, земельного налога – 174,6 млн грн, единого налога - 146 млн грн, налога на недвижимость – 6,7 млн грн, транспортного налога – 0,9 млн грн.
На социальные гарантии и социальную защиту населения направлено 1,03 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
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