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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:48137

В Сумах гуляли «золотые свадьбы»

В пятницу, 1 сентября, ко Дню города в Сумах традиционно почтили семейные пары, которые прожили вместе пятьдесят и более лет.

В этом году в центральной городской библиотеке им. Шевченко собрались пятнадцать супружеских пар. Еще пять «золотых» семей, которые не смогли прийти на праздник, библиотекари посетили дома.

Самая уважаемая из семей, которая в тот день посетили мероприятие, в этом году отмечает 60-летие супружеской жизни.

Начальник отдела культуры и туризма Наталья Цыбульская пожелала «золотым» супругами крепкого здоровья, дальше жить в любви и согласии, ценить и поддерживать друг друга и вручила юбилярам цветы и подарки.

На праздничном мероприятии присутствовали не только «золотые» пары, но и их дети, внуки, чтобы как можно больше людей почувствовали сопричастность к истории настоящей любви, построившей прочную украинскую семью, способную нести любовь через всю жизнь.

Волнующего настроения и особой атмосферы празднику оказали стихи и песни о любви.

Напомним, что «Золото родного города» отмечается уже седьмой год подряд по инициативе городских библиотекарей и активной поддержке местных властей. Цель проекта подъема важной роли семьи в развитии города. Ежегодно его организаторы традиционно чествуют сумские супругов, проживших вместе полвека.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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