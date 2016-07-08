В Сумах загорелась «Свеча памяти» 2 сентября в Сумах состоялось открытие второй части Мемориального комплекса памяти жертв нацистской оккупации «Свеча памяти».

Теперь у памятного знака жертвам нацистских концлагерей располагаться символический знак, выполненный в виде стилизованной свечи из колючей проволоки и решеток, на которой - металлические пластины с фамилиями замученных в концлагерях и тюрьмах, тех, кто пропал без вести.

Они высечены на украинском, польском, азербайджанском, армянском, грузинском языках и иврите, напоминая, что нетерпимость к другим народам только разрушает и убивает.

У школы № 8 собрались представители городской и областной власти, национальных меньшинств, проживающих в Сумах и рядовые горожане.

Сразу после открытия второй части мемориального комплекса памяти жертв фашистской оккупации «Свеча памяти» его освятило духовенство - представители нескольких религиозных конфессий.

Минутой молчания присутствующие отдали дань памяти всем безвинно замученным и замученным нацистами.

По замыслу авторов этого мемориального комплекса Владимира Быкова и Георгия Церетели, список имен замученных на территории школы № 8 человек будет расширяться, ведь это вопрос, требующий тщательного подхода.

Попутно авторы отметили, что аналогов этого Мемориального комплекса нет.