В Сумах загорелась «Свеча памяти»

Теперь у памятного знака жертвам нацистских концлагерей располагаться символический знак, выполненный в виде стилизованной свечи из колючей проволоки и решеток, на которой - металлические пластины с фамилиями замученных в концлагерях и тюрьмах, тех, кто пропал без вести.
Они высечены на украинском, польском, азербайджанском, армянском, грузинском языках и иврите, напоминая, что нетерпимость к другим народам только разрушает и убивает.
У школы № 8 собрались представители городской и областной власти, национальных меньшинств, проживающих в Сумах и рядовые горожане.
Сразу после открытия второй части мемориального комплекса памяти жертв фашистской оккупации «Свеча памяти» его освятило духовенство - представители нескольких религиозных конфессий.
Минутой молчания присутствующие отдали дань памяти всем безвинно замученным и замученным нацистами.
По замыслу авторов этого мемориального комплекса Владимира Быкова и Георгия Церетели, список имен замученных на территории школы № 8 человек будет расширяться, ведь это вопрос, требующий тщательного подхода.
Попутно авторы отметили, что аналогов этого Мемориального комплекса нет.
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