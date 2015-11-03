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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:0959

В Сумах слабослышащим предлагают обучение и трудоустройство

Центр занятости предлагает сумчанам с недостатками слуха обучение по рабочим специальностям с последующим трудоустройством.

Так, производителю швейных изделий - производственному предприятию «Стиль» Украинского общества глухих - нужны швеи. Обучение по соответствующей специальности длится два месяца.

Также желающие из числа слабослышащих могут овладеть профессией «Сварщик пластмасс». Учиться на это нужно 2,3 месяца.

За более подробной информацией необходимо обращаться в городской центр занятости (каб. № 106) или по тел.: 60-15-41, 60-15-42.

Общество Городской центр занятости

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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