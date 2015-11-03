В Сумах слабослышащим предлагают обучение и трудоустройство

Так, производителю швейных изделий - производственному предприятию «Стиль» Украинского общества глухих - нужны швеи. Обучение по соответствующей специальности длится два месяца.
Также желающие из числа слабослышащих могут овладеть профессией «Сварщик пластмасс». Учиться на это нужно 2,3 месяца.
За более подробной информацией необходимо обращаться в городской центр занятости (каб. № 106) или по тел.: 60-15-41, 60-15-42.
Городской центр занятости с начала года устроил на работу в Сумской дирекции украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта» более 150... 2
7 июля в помещении Сумского городского центра занятости состоится ярмарка вакансий....
Сумской городской центр занятости приглашает сумчан, которые не могут найти работу, идти на службу в Вооруженные силы Украины по контракту....
Ситуация на рынке труда в Сумах ухудшается....
Задачу обеспечить рабочими местами бойцов АТО поставил мэр Сум Александр Лысенко перед директором городского центра занятости Николаем Кухтиком....