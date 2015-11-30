Сумские предприятия задолжали работникам больше 114 миллионов В течение августа задолженность по заработной плате увеличилась на 11 млн грн.

Вследствие невыплаты начисленной заработной платы за июль текущего года увеличен долги в августе в ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» (11,4 млн грн). По состоянию на 1 сентября сумма общего долга составляла 114,4 млн гривен. Его накопили 22 предприятия. Удельный вес задолженности - 73,9% - принадлежит экономически активным предприятиям (ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» - 72,9%), 25,7% - предприятиям-банкротам (ПАО «Selmi» - 22,3%, ПАО «Сумской мясокомбинат» - 1,7%).