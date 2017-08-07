За выходные полиция Сумщины раскрыла пять наркопреступлений В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений связанных с наркотиками, полицейские Сумщины за выходные раскрыли пять преступлений.

В Ямполе работники местного отделения полиции при осмотре дома 23-летней женщины обнаружили и изъяли 18 граммов марихуаны и самодельное устройство для ее применения. Установлено, что наркотики и «бульбулятор» хранил дома у любимой ее гражданский муж, который, почувствовав, что «запахло жареным», скрылся. Полиция открыла уголовное производство за хранение наркотиков и начала розыск злоумышленника.

В центре Белополья работники полиции остановили 32-летнего мужчину, у которого при досмотре обнаружили и изъяли 10 граммов марихуаны и устройство для ее курения.

Во время санкционированного обыска в домовладении 26-летнего жителя села Косовщина Сумского района оперативники полиции обнаружили сверток марихуаны. Еще один грамм наркотиков в виде порошка белого цвета правоохранители изъяли у 17-летнего жителя города Конотоп. Все изъятое полицией направлены на экспертизу.

А в Шостке полицейские на улице остановили 30-летнего мужчину, у которого при досмотре вещей обнаружили и изъяли 13 свежих растений конопли.

Полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст.309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.