Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:16130

Чрезмерная доверчивость стоила жителю Сумщины 40 тысяч

Доверившись телефонному собеседнику, назвавшемся работником банка, 40-летний житель Белопольщины остался без 40000 гривен.

Сообщение о мошенничестве в полицейских поступило от 40-летнего жителя Белопольского района. Мужчина рассказал, что после телефонного разговора с так называемым работником банка, с его банковского счета исчезли все деньги. По словам заявителя, мужчина, который ему звонил, сообщил о блокировании банковской карты и, выспросив всю секретную информацию, так сказать для обновления ее действия, опустошил счет на 40 000 гривен.

В полиции по данному факту уже открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» и делают все возможное, чтобы привлечь злоумышленника к ответственности. Правоохранители еще раз обращаются к гражданам с просьбой, не доверять телефонным собеседникам, которые называют себя банкирами и помнить, что настоящие работники банка ни одной банковской операции по телефону не проводят. А если звонят незнакомцы с сообщениями о блокировке банковской карты или увеличении кредитного лимита и пытаются выпытать секретную информацию по банковской карте, будьте уверены, - звонят мошенники! Избегайте подобных телефонных разговоров и о таких звонках лучше сообщайте сотрудникам полиции, звоня на «102» или на номера телефонов дежурных частей отделов и отделений полиции, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Мошенничество

По тематике

Сегодня 09:14

Сумчанин сдавал в аренду чужие квартиры

Оперативники уголовного розыска установили личность молодого сумчанина, который арендовав квартиру на сутки, в тот же день умудрялся «сдать» ее другим...

29.08.2017 14:20

Житель Сумщины потратил 4 тысячи на виртуальную лодку

Житель Серединобудского района пытался приобрести через Интернет резиновую лодку, однако в результате соглашения с неизвестным продавцом потерял около 4000 гривен....

08.08.2017 12:31

Афериста, который обманул более 40 человек, взяли под стражу

Двадцатилетний злоумышленник несколько месяцев скрывался от следствия. Работники полиции доказали, что ущерб, нанесенный им потерпевшим достигают 100 000 гривен. Учитывая...

04.08.2017 12:56

Жительница Сумщины набрала интернет-кредитов на 40 тысяч по чужим документам

Работники полиции направили в суд уголовное производство в отношении 28-летней жительницы Середина-Буды, которая воспользовавшись паспортными данными своей 27-летней подруги, оформила...

03.08.2017 09:07

СМС-сообщение о выигрыше может быть «мошеннической ловушкой»

Жительница Тростянца осталась без собственных сбережений, приняв участие в псевдоакции по розыгрышу иномарки....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Оно приходит ночью» Трей Эдвард Шульц (США, 2017)
«Оно приходит ночью» Трей Эдвард Шульц (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 21:20 23:05
«Уровень чёрного» Эрик Гуильон (Украина, 2017)
«Уровень чёрного» Эрик Гуильон (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:45
«Призраки Исмаэля» Арно Деплешен (Франция, 2017)
«Призраки Исмаэля» Арно Деплешен (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:35
«Тайна 7 сестер» Томми Виркола (Великобритания, Франция, Бельгия, США, 2017)
«Тайна 7 сестер» Томми Виркола (Великобритания, Франция, Бельгия, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 11:00 13:20 15:40 18:00 20:20
«DZIDZIO Контрабас» Олег Борщевский (Украина, 2017)
«DZIDZIO Контрабас» Олег Борщевский (Украина, 2017)
Кино Космос
17:00 – 45 грн. 18:45– 50 грн. 20:30– 50 грн.
«Терминатор 2: Судный день» Джеймс Кэмерон (США, Франция, 1991)
«Терминатор 2: Судный день» Джеймс Кэмерон (США, Франция, 1991)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 21:30
«Малыш на драйве» Эдгар Райт (Великобритания, США, 2017)
«Малыш на драйве» Эдгар Райт (Великобритания, США, 2017)
Кино Дружба
10-00 - 40 грн. 12-00 - 40 грн. 21-10 - 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.