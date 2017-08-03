Чрезмерная доверчивость стоила жителю Сумщины 40 тысяч Доверившись телефонному собеседнику, назвавшемся работником банка, 40-летний житель Белопольщины остался без 40000 гривен.

Сообщение о мошенничестве в полицейских поступило от 40-летнего жителя Белопольского района. Мужчина рассказал, что после телефонного разговора с так называемым работником банка, с его банковского счета исчезли все деньги. По словам заявителя, мужчина, который ему звонил, сообщил о блокировании банковской карты и, выспросив всю секретную информацию, так сказать для обновления ее действия, опустошил счет на 40 000 гривен.

В полиции по данному факту уже открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» и делают все возможное, чтобы привлечь злоумышленника к ответственности. Правоохранители еще раз обращаются к гражданам с просьбой, не доверять телефонным собеседникам, которые называют себя банкирами и помнить, что настоящие работники банка ни одной банковской операции по телефону не проводят. А если звонят незнакомцы с сообщениями о блокировке банковской карты или увеличении кредитного лимита и пытаются выпытать секретную информацию по банковской карте, будьте уверены, - звонят мошенники! Избегайте подобных телефонных разговоров и о таких звонках лучше сообщайте сотрудникам полиции, звоня на «102» или на номера телефонов дежурных частей отделов и отделений полиции, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.