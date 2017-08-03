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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:1477

Сумчанин сдавал в аренду чужие квартиры

Оперативники уголовного розыска установили личность молодого сумчанина, который арендовав квартиру на сутки, в тот же день умудрялся «сдать» ее другим людям уже на более долгий срок, взяв с них деньги вперед.

Работники Сумского отдела полиции задержали 25-летнего жителя областного центра по подозрению в совершении ряда мошенничеств. Установлено, что предприимчивый молодой человек, «вооружившись» далеко не новой мошеннической схемой, арендовал якобы для себя на одни - двое суток квартиры, и в тот же день «сдавал» их другим желающим, но уже на более долгий срок. Жертвами мошенника становились жители Сумщины, которые приезжали в областной центр устраиваться на работу или учебу.

Одной из последних пострадавших от действий злоумышленника стала 18-летняя жительница Шостки, которая прибыла в Сумы на обучение, и нашла себе жилье, отдав за него мошеннику 4600 гривен. Всего же полиция установила уже с десяток человек, которых подобным образом умудрился обмануть человек. Ущерб, нанесенный потерпевшим достигают десятков тысяч гривен.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начала следствие. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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