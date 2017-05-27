Сумская таможня установила рекорд

За август 2017 года Сумская таможня пополнила государственный бюджет на 625,2 млн гривен, что на 137,2 млн гривен больше соответствующего периода 2016 года. Показатель был выполнен таможенниками на 140 процентов.
За восемь месяцев 2017 года Сумская таможня уже перечислила в госбюджет почти 3,8 млрд гривен. Сумма превысила прошлогодние показатели на 1,2 млрд гривен. В специальные фонды Сумской области на ремонт дорог направлено почти 416 млн гривен.
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