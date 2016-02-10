В Сумах с начала года капитально отремонтировали 80 лифтов В Сумах с начала года выполнены работы по капитальному ремонту 80 лифтов и систем диспетчеризации.

По информации департамента инфраструктуры города, в титульный список капитальных ремонтов лифтов и систем диспетчеризации вошли работы по капитальному ремонту 142 лифтов и систем ОДС на общую сумму 25 млн гривен.

По состоянию на 25 августа из запланированного выполнено следующее: проведены работы по капитальному ремонту 72 лифтов в домах так называемой коммунальной собственности; заключены договора на капитальный ремонт 47 лифтов; выполняется разработка сметной документации на капитальный ремонт 23 лифтов и систем ОДС.

Также выполнен капитальный ремонт восьми лифтов в домах, где созданы ОСМД.