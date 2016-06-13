«Вороны» взяли «серебро» бейсбольного чемпионата

На бейсбольном поле в парке им. И.Кожедуба встретились сумские «Фороны», одесские «Морские дьяволы», БК «Полтава» и «Вест сайд» из Ровно.
В полуфиналах ровнецы обыграли полтавчан 12:2, а сумчане проиграли одесситам. Однако из-за участия в игре за «дьяволов» незаявленного игрока гостям было присуждено техническое поражение.
В матче за третье место полтавчане обыграли одесситов 8:4, а сумчане проиграли ровенцам 2:12.
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