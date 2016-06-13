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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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«Вороны» взяли «серебро» бейсбольного чемпионата

2-3 сентября в Сумах проходил финал четырех чемпионата Украины по бейсболу в дивизионе Б высшей лиги.

На бейсбольном поле в парке им. И.Кожедуба встретились сумские «Фороны», одесские «Морские дьяволы», БК «Полтава» и «Вест сайд» из Ровно.

В полуфиналах ровнецы обыграли полтавчан 12:2, а сумчане проиграли одесситам. Однако из-за участия в игре за «дьяволов» незаявленного игрока гостям было присуждено техническое поражение.

В матче за третье место полтавчане обыграли одесситов 8:4, а сумчане проиграли ровенцам 2:12.

Спорт Бейсбол Сумские вороны

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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