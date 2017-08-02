Депутат горсовета Чепик ответил по хулиганке

«Сегодня на аппаратном совещании у мэра и.о. начальника полиции докладывал «по мне».
Так, инцидент в кафе «Бистро» действительно имел место. Впрочем, разбитая витрина была лишь конечным этапом в ряде предыдущих событий, когда группа молодых людей у этого кафе напала на меня и ограбила - забрали кошелек, документы, телефон и сорвали цепочку. Никоим образом не отрицаю своего пребывания у кафе. Готов предоставить исчерпывающую информацию органам следствия по данных обстоятельств», - написал депутат.
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