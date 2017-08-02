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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:00401

Депутат горсовета Чепик ответил по хулиганке

Депутат Сумского горсовета Владимир Чепик написал на своей старнице в фейсбуке свою версию событий, произошедших 3 сентября, когда он разбил витрину кафе.

«Сегодня на аппаратном совещании у мэра и.о. начальника полиции докладывал «по мне».

Так, инцидент в кафе «Бистро» действительно имел место. Впрочем, разбитая витрина была лишь конечным этапом в ряде предыдущих событий, когда группа молодых людей у этого кафе напала на меня и ограбила - забрали кошелек, документы, телефон и сорвали цепочку. Никоим образом не отрицаю своего пребывания у кафе. Готов предоставить исчерпывающую информацию органам следствия по данных обстоятельств», - написал депутат.

Право Бистро Владимир Чепик Ограбление Хулиганство

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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