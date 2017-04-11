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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:26270

На Сумщине посчитали среднюю зарплату: растет

В июле 2017 года средний размер номинальной заработной платы штатного работника составлял 6291 грн.

Это почти вдвое выше уровня минимальной заработной платы (3200 грн). По сравнению с июнем т.г. размер заработной платы увеличился на 2,0%, а по сравнению с июлем 2016 года - на 44,6%.

На протяжении июля 2017 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы по области уменьшилась на 7,5%, или на 9,2 млн.грн, и на 1 августа 2017 года составила 113,6 млн грн, что на 10,7%, или на 11,0 млн грн больше, чем на начало года, сообщает главное управление статистики в Сумской области.

Экономика Средняя зарплата Статистика

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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