На Сумщине посчитали среднюю зарплату: растет

Это почти вдвое выше уровня минимальной заработной платы (3200 грн). По сравнению с июнем т.г. размер заработной платы увеличился на 2,0%, а по сравнению с июлем 2016 года - на 44,6%.
На протяжении июля 2017 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы по области уменьшилась на 7,5%, или на 9,2 млн.грн, и на 1 августа 2017 года составила 113,6 млн грн, что на 10,7%, или на 11,0 млн грн больше, чем на начало года, сообщает главное управление статистики в Сумской области.
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