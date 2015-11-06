В Сумах прогнозируют дождь Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник, 5 сентября, в Сумах и области пройдет дождь.

Ночью облачно с прояснениями, дождь, местами сильный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха по городу составит 15-17 С. Днем, по прогнозам синоптиков, также облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Столбики термометров покажут 19-21 С.