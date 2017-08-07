Сумчанин победил в гонке наций (видео) 2 сентября под Киевом проходил очередной экстремальный забег в серии «Гонка наций».

На велотреке в Пирогово участники могли испытать себя на трассах в 5 и 10 км. Соревнования собрали более 700 участников. Каждая дистанция включала в себя более 20 препятствий. Подобный старт в начале августа приняла Одесса. В его ходе один из участников погиб.

Победитель «Забега Воли» на «Гонке Нации» Дмитрий Бойко в комментарии для XSPORT заявил, что ни одно препятствие на дистанции не вызвало у него трудности в прохождении.

«Перед стартом немного бегали, делали ОФП, плавали, крутили педали. Поскольку я начинал свою спортивную карьеру кроссов, а у меня в Суммах хватает пересеченной местности с горами, где можно побегать, то я не могу сказать, что трасса была очень сложной. Не было настолько сложных препятствий, которые не можно было бы преодолеть. Где-то на координацию, где-то на силу, но сложных не было.

Сезон получился очень насыщенным, поэтому сейчас я планирую немного отдохнуть, а после начать подготовку к зимнему чемпионату Украины по акватлону.

Есть ли в планах принять участие в подобном забеге загранице? Пока нет. Возможно, еще раз приму участие в «Гонке Нации» в следующем году».