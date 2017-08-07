В чемпионате Сумщины сменился лидер 2 сентября в чемпионате Сумщины по футболу прошли игры 12-го тура.

«Спартак-Сумбуд» (Сумы) 2:1 «Локомотив» (Кролевец)

Голы: Сталон (45), Нажему (82) - Иванченко Александр (61)

ФК «Шостка» 2:0 «СумГУ» (Сумы)

Голы: Даньшов Максим (68), Васильцов Тимур (74)

«Нефтяник-2» (Ахтырка) 3:0 «Локомотив» (Конотоп)

Голы: Кубай Максим (13), Мостовой Владимир (31), Ищенко Дмитрий (68)

«Альянс» (Липовая Долина) 0:2 «Виктория» (Николаевка)

Голы: Середа Владислав (48), Кузьмин Андрей (68)

После 12 туров на первое место вышла «Виктория» с 33 очками. Столько же очков у роменского «Агробизнеса», но хуже разница забитых и пропущенных мячей (плюс один матч в запасе). 22 очка у «Альянса», на 2 меньше – у «Нефятника-2»…