В чемпионате Сумщины сменился лидер

«Спартак-Сумбуд» (Сумы) 2:1 «Локомотив» (Кролевец)
Голы: Сталон (45), Нажему (82) - Иванченко Александр (61)
ФК «Шостка» 2:0 «СумГУ» (Сумы)
Голы: Даньшов Максим (68), Васильцов Тимур (74)
«Нефтяник-2» (Ахтырка) 3:0 «Локомотив» (Конотоп)
Голы: Кубай Максим (13), Мостовой Владимир (31), Ищенко Дмитрий (68)
«Альянс» (Липовая Долина) 0:2 «Виктория» (Николаевка)
Голы: Середа Владислав (48), Кузьмин Андрей (68)
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