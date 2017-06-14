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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчанам выплачивают пенсии за сентябрь

Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области начато финансирование выплаты пенсий за сентябрь текущего года.

По состоянию на 4 сентября профинансированы средства на пенсионные выплаты сумчанам и жителям Сумского района в сумме 7273,85 тыс. грн.

Это составляет 3,96% от потребности на текущий месяц.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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