Сумчанам выплачивают пенсии за сентябрь Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области начато финансирование выплаты пенсий за сентябрь текущего года.

По состоянию на 4 сентября профинансированы средства на пенсионные выплаты сумчанам и жителям Сумского района в сумме 7273,85 тыс. грн.

Это составляет 3,96% от потребности на текущий месяц.