Сумчанам выплачивают пенсии за сентябрь

По состоянию на 4 сентября профинансированы средства на пенсионные выплаты сумчанам и жителям Сумского района в сумме 7273,85 тыс. грн.
Это составляет 3,96% от потребности на текущий месяц.
Сумчанам и жителям района выплачивают августовские пенсии....
В Сумах продолжают выплачивать пенсии за июль....
Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам города и Сумского района....
В Сумах продолжается финансирование июньских пенсий....
Об этом сообщила заместитель директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Людмила Мусияка во время заседания комиссии по установлению пенсий за...