Молдаванин пытался подкупить пограничников

В пункт пропуска «Юнаковка» в пешем порядке на вход в Украину прибыл гражданин Молдовы. Во время осуществления пограничного контроля иностранец с целью содействия в беспрепятственном пересечении госграницы предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в размере 2000 рублей РФ, вложенных в паспортный документ.
Стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самого правонарушителя передали работникам полиции для принятия соответствующего правового решения. Кроме этого в компетентные правоохранительные органы направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
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