Молдаванин пытался подкупить пограничников В пункте пропуска «Юнаковка» пограничники Сумского отряда зафиксировали попытку втягивания охранников границы в противоправную деятельность.

В пункт пропуска «Юнаковка» в пешем порядке на вход в Украину прибыл гражданин Молдовы. Во время осуществления пограничного контроля иностранец с целью содействия в беспрепятственном пересечении госграницы предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в размере 2000 рублей РФ, вложенных в паспортный документ.

Стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самого правонарушителя передали работникам полиции для принятия соответствующего правового решения. Кроме этого в компетентные правоохранительные органы направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.