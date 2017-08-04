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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:291

Молдаванин пытался подкупить пограничников

В пункте пропуска «Юнаковка» пограничники Сумского отряда зафиксировали попытку втягивания охранников границы в противоправную деятельность.

В пункт пропуска «Юнаковка» в пешем порядке на вход в Украину прибыл гражданин Молдовы. Во время осуществления пограничного контроля иностранец с целью содействия в беспрепятственном пересечении госграницы предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в размере 2000 рублей РФ, вложенных в паспортный документ.

Стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самого правонарушителя передали работникам полиции для принятия соответствующего правового решения. Кроме этого в компетентные правоохранительные органы направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.

Право Взятка Пограничники

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