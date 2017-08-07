В Сумах провели открытый чемпионат города по теннису 2-3 сентября на кортах Теннисной академии прошел Открытый чемпионат Сум по теннису.

В субботу был разыгран детский одиночный турнир, а в воскресенье - парный взрослый. Мальчики. До 8 лет: 1 место- Мищенко Иван, 2 место - Вардаев Михаил. До 10 лет: 1 место - Голышев Артём, 2 место - Бабченко Иван, 3 место - Лемишко Матвей. До 12 лет: 1 место - Басов Сергей, 2 место - Дудченко Василий, 3 место - Мороз Матвей. До 16 лет: 1 место - Олейник Иван, 2 место - Довгопол Никита, 3 место - Иванченко Дмитрий. Девочки. До 8 лет: 1 место - Сидоренко Алиса, 2 место - Парамей Зорина, 3 место - Касьянова Варвара. До 10 лет: 1 место - Довгопол Елизавета, 2 место - Севастьянова Мария, 3 место - Гриценко София. До 12 лет: 1 место - Малёваная Ангелина, 2 место - Палиенко Дарья, 3 место - Коломиец Анастасия. До 16 лет: 1 место - Пархоменко Анна, 2 место - Озерова Валерия, 3 место - Барсегян Анна. Парный разряд (мужчины): 1 место - Катаржнов Дмитрий/Слабко Денис, 2 место - Семененко Евгенией/Скуба Сергей, 3 место - Погуляйло Александр/Сидак Юрий. Парный разряд (женщины): 1 место - Поддубная Оксана/Костюк Елизавета, 2 место - Маландий Евгения/Пронина Анастасия, 3 место - Лящёва Анна/Рудь Мария.