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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах провели открытый чемпионат города по теннису

2-3 сентября на кортах Теннисной академии прошел Открытый чемпионат Сум по теннису.

В субботу был разыгран детский одиночный турнир, а в воскресенье - парный взрослый.

Мальчики. До 8 лет: 1 место- Мищенко Иван, 2 место - Вардаев Михаил.

До 10 лет: 1 место - Голышев Артём, 2 место - Бабченко Иван, 3 место - Лемишко Матвей.

До 12 лет: 1 место - Басов Сергей, 2 место - Дудченко Василий, 3 место - Мороз Матвей.

До 16 лет: 1 место - Олейник Иван, 2 место - Довгопол Никита, 3 место - Иванченко Дмитрий.

Девочки. До 8 лет: 1 место - Сидоренко Алиса, 2 место - Парамей Зорина, 3 место - Касьянова Варвара.

До 10 лет: 1 место - Довгопол Елизавета, 2 место - Севастьянова Мария, 3 место - Гриценко София.

До 12 лет: 1 место - Малёваная Ангелина, 2 место - Палиенко Дарья, 3 место - Коломиец Анастасия.

До 16 лет: 1 место - Пархоменко Анна, 2 место - Озерова Валерия, 3 место - Барсегян Анна.

Парный разряд (мужчины): 1 место - Катаржнов Дмитрий/Слабко Денис, 2 место - Семененко Евгенией/Скуба Сергей, 3 место - Погуляйло Александр/Сидак Юрий.

Парный разряд (женщины): 1 место - Поддубная Оксана/Костюк Елизавета, 2 место - Маландий Евгения/Пронина Анастасия, 3 место - Лящёва Анна/Рудь Мария.

Спорт Теннис

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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