Нацкомиссия оштрафовала «Сумытеплоэнерго» Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг приняла постановление о наложении штрафа на ООО «Сумытеплоэнерго» за нарушение Лицензионных условий по производству электрической энергии и Лицензионных условий по производству тепловой энергии.

Постановление от 29 августа опубликовано на сайте Нацкомиссии 4 сентября.

Нацкомиссия наложила штраф в размере 85 000 грнза нарушение пункта 3.1 Лицензионных условий по производству тепловой энергии и подпункта 3.6.1 пункта 3.6 Лицензионных условий по производству электрической энергии по обязанности лицензиата действовать согласно законодательству Украины и нормативно-техническими документами, в частности пункт ом 4.1 Раздел IV Порядка формирования инвестиционных программ лицензиатов по производству электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях и когенерационных установках, утвержденного постановлением НКРЭКУ от 15 октября 2015 № 2585, в части обязательства лицензиата выполнять одобренную НКРЭКУ, в частности постановлением от 22 декабря 2015 № 3032 (с изменениями) «Об установлении тарифов на отпуск электрической энергии и производство тепловой энергии ООО «Сумытеплоэнерго» (Сумская ТЭЦ)», инвестиционную программу в полном объеме в соответствии с планируемыми этапами, объемами работ в количественном выражении и объемами финансирования в стоимостном выражении с учетом фактического наполнения источников финансирования.

Указанная сумма штрафа должна быть уплачена в Государственный бюджет Украины в 30-дневный срок со дня получения копии решения о наложении штрафа.

Кроме того, при ближайшем пересмотре тарифов ООО «Сумытеплоэнерго» на отпуск электрической энергии и производство тепловой энергии:

изъять из тарифа на отпуск электрической энергии неиспользованные средства Инвестиционной программы 2016 года в сумме 10 499,56 тыс. грн (без НДС);

изъять из тарифа на производство тепловой энергии неиспользованные средства Инвестиционной программы 2016 года в сумме 20 934,54 тыс. грн (без НДС);

изъять из тарифов на отпуск электрической энергии и производство тепловой энергии сумму превышения стоимости выполнения мероприятий Инвестиционной программы 2016 более 5% в размере 128,08 тыс. грн (без НДС);

изъять из тарифов на отпуск электрической энергии и производство тепловой энергии средства Инвестиционной программы 2016 года, которые были профинансированы, но не освоено на сумму 6 068,83 тыс. грн (без НДС).