В Сумах на ступеньках поликлиники умерла женщина 4 сентября на ступеньки поликлиники № 4 на улице Труда внезапно умерла женщина.

Сначала ей стало плохо, прохожие вызвали «скорую». Однако до приезда медиков она умерла, пишет СТС.

По информации полиции, вызов поступил в 14:08 от врача скорой помощи. Умершей оказалась сумчанка 1957 года рождения. Тело направили в морг для выяснения обстоятельств смерти.