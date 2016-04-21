В Сумах на ступеньках поликлиники умерла женщина

Сначала ей стало плохо, прохожие вызвали «скорую». Однако до приезда медиков она умерла, пишет СТС.
По информации полиции, вызов поступил в 14:08 от врача скорой помощи. Умершей оказалась сумчанка 1957 года рождения. Тело направили в морг для выяснения обстоятельств смерти.
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