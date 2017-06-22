Полицейские Ахтырского района разоблачили сразу двух злоумышленников 45-ти и 37-ми лет, которые, ворвавшись в дачный домик пожилой местной жительницы, украли электроинструмент и личные вещи хозяйки. Кроме того, одного из них, 45-летнего ахтырчанина, полицейские обоснованно подозревают в похищении велосипеда, оставленного владельцем возле своего дома. В ходе розыскных мероприятий правоохранителям удалось вернуть часть похищенного имущества.

Двух любителей чужих телефонов разоблачили глуховские полицейские. Так, 21-летний житель одного из сел района украл мобильный своей знакомой. Молодой человек, заметив оставленную женщиной на краю огорода куртку, потихоньку обшарил ее карманы и прихватил найденный телефон. Во втором случае 19-летний юноша, находясь в гостях у своего знакомого глуховчанина, «присмотрел» дорогой сотовый хозяина, поэтому, возвращаясь с гостей домой, прихватил с собой чужой гаджет.

Еще одного 51-летнего злоумышленника разоблачили полицейские Кролевецкого района. Мужчина украл с террасы местного кафе стул, нанеся владельцам заведения ущерб на сумму в 550 гривен.

По всем фактам краж возбуждены уголовные производства по ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража» и начаты соответствующие следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.