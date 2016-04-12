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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:1260

В Сумы приезжал замминистра спорта

Он обсудил с местными чиновниками создание Центра олимпийской подготовки по легкой атлетике.

Как сообщил на брифинге первый заместитель Министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул, Правительством принято решение о создании Восточного и Западного государственных центров олимпийской подготовки по легкой атлетике с центрами соответственно в Сумах и Луцке. Начнут они свою деятельность с 1 января 2018 года, пишет сайт ОГА.

«При принятии решения относительно их расположения учитывался ряд определяющих факторов, среди которых - наличие разветвленной спортивной инфраструктуры, динамика развития спорта, заинтересованность местных властей в поддержке спортивной отрасли и наличие мощной научной базы», - прокомментировал такой выбор чиновник.

К деятельности Восточного государственного центра олимпийской подготовки по легкой атлетике планируется привлекать Легкоатлетический манеж, научно-медицинские учреждения и кадровый потенциал Сумского государственного университета, а также объекты спортивной инфраструктуры города, в частности стадион «Авангард».

Открытие учреждения позволит лучшим спортсменам Украины тренироваться на объектах нашей спортивной инфраструктуры. В его работе внимание будет сосредоточено на молодежной и юношеской категориях. Таким образом, около 70 человек смогут ежегодно проходить подготовку. Для этого в проекте государственного бюджета на 2018 год на функционирование сумского центра заложено более 10 млн гривен. В дальнейшем финансирование планируют увеличить. Вместе с тем Игорь Гоцул отметил, что появление Центра даст толчок для многих других процессов по развитию инфраструктуры областного центра.

По словам главы Сумской ОГА Николая Клочко, создание Центра именно в Сумах подтверждает, что Сумщина - не периферия, ведь данным проектом мы еще раз подтвердили свое стремление быть одними из лидеров украинского спорта.

Его деятельность открывает огромные возможности для сумского спорта, но и предусматривает обязательства со стороны местных властей. Поэтому, как подчеркнул глава облгосадминистрации, сейчас ведется совместная активная работа по обеспечению финансирования обновления дорожек в легкоатлетическом манеже СумГУ, реконструкции стадиона «Авангард» и др.

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