На Сумщине ищут главу Краснопольской РГА Распоряжением Президента Украины от 1 сентября №165/2017-рп объявлен конкурс на занятие вакантных должностей председателей районных государственных администраций, среди которых вакансия руководителя Краснопольской РГА.

Конкурс объявлен в соответствии с частью второй статьи 23 Закона Украины «О государственной службе». Условия проведения конкурса на занятие вакантных должностей утверждены распоряжением Президента Украины. Необходимый пакет документов подается до 18.00 20 сентября. Конкурс состоится в 10.00 26 сентября по адресу: г. Киев, ул. Прорезная, 15.

Подробнее об условиях конкурса и требования к лицам, претендующим на занятие должностей председателей районных государственных администраций, можно ознакомиться по ссылке.