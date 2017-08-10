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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:50147

На Сумщине ищут главу Краснопольской РГА

Распоряжением Президента Украины от 1 сентября №165/2017-рп объявлен конкурс на занятие вакантных должностей председателей районных государственных администраций, среди которых вакансия руководителя Краснопольской РГА.

Конкурс объявлен в соответствии с частью второй статьи 23 Закона Украины «О государственной службе». Условия проведения конкурса на занятие вакантных должностей утверждены распоряжением Президента Украины. Необходимый пакет документов подается до 18.00 20 сентября. Конкурс состоится в 10.00 26 сентября по адресу: г. Киев, ул. Прорезная, 15.

Подробнее об условиях конкурса и требования к лицам, претендующим на занятие должностей председателей районных государственных администраций, можно ознакомиться по ссылке.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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