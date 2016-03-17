В Ямполе установлена площадка весового контроля

Вопрос о необходимости обустройства площадок для осуществления весового контроля и установления весовых комплексов неоднократно рассматривался на аппаратных совещаниях и заседаниях коллегии облгосадминистрации.
По словам Николая Клочко, большой вред дорожному покрытию наносят передвижение крупногабаритных грузовых автомобилей и превышение ими разрешенной нормы весового контроля. Поэтому остается очень острым вопрос об осуществлении системного весового контроля на автодорогах общего пользования области.
Еще 13 мая этого года он подписал поручение «О принятии мер с целью подготовки к осуществлению системного весового контроля на автомобильных дорогах общего пользования Сумской области». Особую остроту вопрос приобрел с началом жатвы и останется не менее актуальным до глубокой осени, ведь наступает пора сбора зернобобовых, кукурузы, а впоследствии и свеклы.
Ход выполнения указанного поручения остается на личном контроле главы облгосадминистрации.
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